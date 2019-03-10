Киммих: Боатенг, Хуммельс и Мюллер сделали Германию чемпионом мира

Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал новость, что игроки мюнхенского клуба Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер больше не будут вызываться в немецкую национальную команду.



«Впервые узнал об этом из прессы, а потом игроки мне сказали. Удивился. Знаю сборную только с этими тремя игроками. За последние 10 лет они сформировали команду и сделали нас чемпионами мира. Также они мои товарищи по команде. То, как об этом было объявлено, неприятно, поэтому понимаю, что ребята разочарованы. Этим игрокам всего по 29—30 лет. Томас сыграл 100 матчей в сборной Германии. Думаю, он заслужил ещё шанс», — приводит слова Киммиха Bild.



Напомним, Боатенг, Мюллер и Хуммельс — чемпионы мира 2014 года в составе сборной Германии.

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