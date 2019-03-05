Озил — о Боатенге: жаль, что один из лучших игроков вот так покидает сборную

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил прокомментировал новость, что защитник «Баварии» Жером Боатенг больше не будет вызываться в немецкую национальную команду. Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что Боатенг, а также Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не получат вызова в команду.



«Выше голову, брат. С самого начала в молодёжных национальных командах мы пережили множество особенных моментов вместе. Ты действительно настоящий друг и великий человек. На поле и за его пределами.



Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий должен покинуть сборную таким образом», — написал Озил на странице в «Твиттере».

Напомним, Озил и Боатенг — чемпионы мира 2014 года в составе сборной Германии.