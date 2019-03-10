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«Томь» и «Краснодар-2» разошлись миром в матче ФНЛ

«Томь» и «Краснодар-2» разошлись миром в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Краснодар-2». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.

«Томь» набрала 48 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (40) поднялся на 5-е место в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 50 очков в 25 матчах. Также в тройку лидеров соревнования входит курский «Авангард» (42).

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Томь» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском» 17 марта, а «Краснодар-2» 16 марта примет на домашнем стадионе «Сочи».

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Томь
Томск
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
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