Педро: «Вулверхэмптон» — очень сложный соперник, помним, как проиграли им — 1:2

Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес поделился ожиданиями от домашнего матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Вся команда играет очень хорошо, так и надо продолжать, потому что сейчас очень важный период — конец сезона. Для нас это очень важно, поскольку каждый матч для нас как финал, и все это понимают.

«Челси» очень важно попасть в Лигу чемпионов. Это крупный турнир. В нынешнем сезоне команда не смогла участвовать в Лиге чемпионов, но мы должны бороться до конца. Нам нужно попасть в четвёрку или выиграть Лигу Европы.

Конечно, важно двигаться поэтапно. «Вулверхэмптон» — очень сложный соперник, но мы хорошо подготовились, потому что нам нужны очки. Помним последнюю встречу с ними, когда проиграли — 1:2. Матч будет непростым», — цитирует Педро пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 10 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 17:05 мск.