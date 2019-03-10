Мбаппе: многие сомневаются в «ПСЖ», но я всё ещё верю в этот проект

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что его клуб сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов в будущих сезонах. Нынешнюю кампанию парижане завершили на стадии 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече со счётом 1:3.

«Нет слов. Я ошеломлён. Трудно принять поражение, поскольку мы усердно работали, чтобы добраться до этой точки.

Мы вылетели, но футбол на этом не заканчивается. Постараемся хорошо завершить сезон. Была отличная атмосфера. Мы не хотели испортить вечеринку, но она была испорчена.

Многие сомневаются в нашей команде и продолжат сомневаться в будущем, но я всё ещё верю в этот проект. Если будем держаться вместе, нам удастся сделать что-то особенное в «ПСЖ».

Я буду здесь в следующем сезоне. Это уже решённый вопрос», — сказал 20-летний француз в интервью TF1.