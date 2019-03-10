Кимпембе: «ПСЖ» больше не проиграет так, как в матче с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе рассказал, что чувствует после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Победа позволила «красным дьяволам» выйти в четвертьфинал.

Последний гол во второй встрече был забит с пенальти, который арбитр назначил после попадания мяча в руку Кимпембе.

«Мне очень больно и плохо. Чувствую то же, что и наши болельщики. Вижу их гнев и всё понимаю. Этот матч останется в наших головах, но нам нужно забыть о нём до завершения нынешнего сезона.

Мы восприняли ответную игру легкомысленно, но этого больше не повторится. С меня хватит. Конечно, мы ещё будем проигрывать в Лиге чемпионов, но уже не потерпим поражение так, как это случилось в матче с «МЮ».

Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате и Кубке Франции. Пусть весь мир думает, что эти трофеи легко завоевать, но на самом деле непросто», — сказал защитник в видео на YouTube-канале Bros. Stories.