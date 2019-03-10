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Черевченко: «Ростов» наиграл на гол, но и у нас были моменты, счёт закономерен

Черевченко: «Ростов» наиграл на гол, но и у нас были моменты, счёт закономерен
Футбол / РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал результат выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Думаю, ничья закономерна. Может, «Ростов» наиграл на гол, но и у нас были моменты, которые можно было дожать. Так что счёт, который остался на табло, закономерен.

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Много борьбы на грани фола в концовке? Это футбол, так и должен проходить матч. А как без фолов? Мужики играют. Они должны биться на поле за болельщиков и за клуб. Всё нормально», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (24) — восьмое.

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