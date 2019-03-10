«Жирона» — «Валенсия»: Черышев остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Жироны» и «Валенсии», которые сыграют в матче 27-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский полузащитник Денис Черышев остался в запасе.

«Жирона»: Боно, Алькала, Бернардо, А. Гарсия, Б. Гарсия, Р. Гарсия, Гранель, Понс, Порту, Рамальо, Стуани



Запасные: Ираисос, Думбия, Лосано, Муньеса, Порро, Хуанпе, Робертс



«Валенсия»: Нето, Гайя, Габриэл, Ронкалья, Пиччини, Парехо, Кондогбиа, Ф. Торрес, Гуэдеш, Родриго, Гамейро



Запасные: Доменек, Дьякаби, Коклен, Солер, Васс, Черышев, Мина

Матч «Жирона» — «Валенсия» пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Начало встречи в 18:15 мск.

После 26 туров «Валенсия», набрав 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Жирона» (31) занимает 14-е место.