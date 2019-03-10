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«Динамо» — «Спартак»: Мелкадзе — в основе «Спартака», Глушаков остался в запасе

«Динамо» — «Спартак»: Мелкадзе — в основе «Спартака», Глушаков остался в запасе
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 10 марта. Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Морозов, Грулёв, Липовой, Москвичёв, Кардозу, Панченко, Марков.

«Спартак»: Селихов, Аиртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.

Запасные: Максименко, Боккетти, Комбаров, Маслов, Глушаков, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Ташаев, Адриано, Роша

Матч «Динамо» — «Спартак» начнётся в 19:00 по московскому времени.

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