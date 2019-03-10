«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»

«Зенит» одержал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 25-й минуте. В ходе контратаки Дмитрий Сысуев вышел один на один с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым, прокинул мяч мимо голкипера, а после этого атаку завершил Кэтэлин Карп. «Зенит» отыгрался менее чем через 10 минут. На 30-й минуте Сердар Азмун точно пробил из пределов штрафной после передачи Эмилиано Ригони. А ещё через четыре минуты отличился сам Ригони, пробивший в цель после паса Артёма Дзюбы.

«Зенит» набрал в 40 очков и упрочил позиции на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Питерцы опережают «Краснодар», занимающий вторую позицию, на шесть очков. Но краснодарцы ещё не сыграли свой матч 19-го тура. «Уфа» с 16 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место.