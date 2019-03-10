Гол Азара на 92-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому помогали Стюарт Бёрт и Даррел Кэнн.

Счёт был открыт на 56-й минуте, отличился Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Диогу Жота. На 92-й минуте лондонский клуб ушёл от поражения благодаря голу Эдена Азара с паса Виллиана.

«Вулверхэмптон», набрав 44 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (57) по-прежнему занимает 6-е место.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Гудисон Парк» 16 марта. «Вулверхэмптону» предстоит домашняя игра с «Арсеналом». Матч пройдёт 16 марта на арене «Молине».