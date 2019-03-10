Кононов: у «Спартака» есть игра, которую тренируем и хотим видеть в каждом матче

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России с «Динамо», который состоится сегодня, 10 марта.

«У нас есть свой определённый план, есть игра, которую тренируем и хотим видеть в каждом матче. Конечно, всё зависит от нас и от того, как чётко будем работать по своему плану и по своим установкам.



Наша команда полностью восстановилась. Адриано однозначно может сегодня выйти на поле. Я посчитал, что Кутепов должен начинать играть. Он очень хорошо провёл предсезонный сбор. Так что он должен начинать играть уже в этом году.



Мне трудно говорить о статистике противостояния „Спартака“ и „Динамо“. Наверное, это для журналистов. А для нас, тренеров, самое главное — это готовность команды, ну и, конечно, настрой на дерби», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».