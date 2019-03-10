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Дубль Крамарича принёс «Хоффенхайму» победу в матче с «Нюрнбергом»

Дубль Крамарича принёс «Хоффенхайму» победу в матче с «Нюрнбергом»
Футбол / Германия

«Хоффенхайм» одержал победу в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Нюрнбергом». Встреча, проходившая в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Хоффенхайм» открыл счёт на 25-й минуте, когда Андрей Крамарич реализовал пенальти. На 61-й минуте Ханно Беренс восстановил равновесие, но на 78-й минуте Крамарич забил победный мяч, оформив дубль.

Футболисты из Зинсхайма набрали в 25 турах 37 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Нюрнберг» с 13 очками замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. От спасительного 16-го места «Нюрнберг» отделяет шесть очков.

В следующем туре «Хоффенхайм» сыграет в гостях со «Штутгартом», а «Нюрнберг» отправится в гости к «Айнтрахту».

Германия - Бундеслига. 25-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
2 : 1
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Крамарич – 25 (пен), 1:1 – Беренс – 61, 2:1 – Крамарич – 78
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