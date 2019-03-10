Фердинанд: Рамос — более классный защитник, чем ван Дейк

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что считает Серхио Рамоса более классным защитником, чем Вирджил ван Дейк.

«Чтобы считаться лучшим в мире на своей позиции, нужно выигрывать трофеи. Недостаточно просто хорошо играть за свою команду. Недостаточно того, чтобы занять второе или третье место.

Поэтому когда речь идёт о лучшем игроке мира, я сразу думаю, а как его считать лучшим, если он ничего не выиграл? Ведь этот игрок не помог своей команде выиграть.

Ван Дейк — фантастический игрок. Потенциально — лучший в мире на своей позиции, но не прямо сейчас. Думаю, что он сам согласился бы с этим. Я считаю лучшим в мире Серхио Рамоса, он всегда бывает в центре событий, он помогал «Реалу» выигрывать трофеи», — цитирует Фердинанда BT Sport.