Фердинанд — о пенальти в ворота «ПСЖ»: судья не прав, игры рукой не было

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. В этом моменте мяч попал в руку защитнику французской команды Преснелу Кимпембе.



«Мне всё равно, что скажет любой судья, но там не было игры рукой. Он смотрит в другую сторону. Судья не прав», — цитирует Фердинанда BT Sport.



Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.