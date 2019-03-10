Голы Фарфана и Смолова принесли победу «Локомотиву» в матче с «Анжи»

В матче 19-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи Арена».

Счёт был открыт в середине первого тайма. Гол забил Джефферсон Фарфан, которому ассистировал Фёдор Смолов. В конце встречи форварды поменялись ролями. В этот раз отличился Смолов с передачи Фарфана.

«Локомотив», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) по-прежнему находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.

В следующем туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 17 марта. «Анжи» предстоит домашняя игра с «Крыльями Советов», которая пройдёт 15 марта.