«Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Матч обслуживал арбитр Даниэле Орсато.

Счёт на 23-й минуте открыл Чиро Иммобиле. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хоакин Корреа. Во втором тайме равновесие восстановил Луис Мурьель, которому ассистировал Кевин Миральяс.

«Лацио», набрав 42 очка, по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (37) осталась на 10-м месте в таблице.

В следующем туре «Лацио» на своём поле сыграет с «Пармой». Встреча состоится 17 марта. «Фиорентине» предстоит выездная игра с «Кальяри», которая пройдёт 15 марта.