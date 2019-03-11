ЦСКА обошёл «Спартак» по количеству крупных побед в чемпионатах России

Московский ЦСКА, обыгравший в 19-м туре Премьер-Лиги на своём поле «Рубин» со счётом 3:0, стал первой командой, одержавшей 50 побед со счётом 3:0 в чемпионатах России, сообщает официальный сайт «армейской» команды. У идущего следом «Спартака» на счету 48 крупных побед.

«Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая состояла из пяти матчей. Для московской команды эта победа стала первой в последних двух встречах.

В то же время гол Фёдора Чалова стал 100-м, забитым «армейцами» под руководством Виктора Гончаренко в чемпионатах России.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Статистику игроков РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».