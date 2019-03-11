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El Pais: Зидан отказался от возвращения в «Реал»

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
El Pais: Зидан отказался от возвращения в «Реал»
Футбол / Испания

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в мадридский клуб, утверждает El Pais. Отмечается, что президент команды Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с французом, однако ответ был отрицательным.

При этом издание отмечает, что «Ювентус» официально предложил 46-летнему Зидану сменить Максимилиано Аллегри на посту наставника итальянского клуба до 2022 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан недавно посетил Турин и провёл встречу с руководством «Ювентуса».

Аллегри, который работает с туринской командой с 2014 года, может покинуть клуб по окончании сезона. «Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. 12 марта туринцы на домашнем стадионе проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Источник: Зидан провёл встречу с руководством «Ювентуса» в Турине
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