El Pais: Зидан отказался от возвращения в «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в мадридский клуб, утверждает El Pais. Отмечается, что президент команды Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с французом, однако ответ был отрицательным.

При этом издание отмечает, что «Ювентус» официально предложил 46-летнему Зидану сменить Максимилиано Аллегри на посту наставника итальянского клуба до 2022 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан недавно посетил Турин и провёл встречу с руководством «Ювентуса».

Аллегри, который работает с туринской командой с 2014 года, может покинуть клуб по окончании сезона. «Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. 12 марта туринцы на домашнем стадионе проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».