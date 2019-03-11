Смолов — о голе в игре с «Анжи»: решение обыгрывать защитников пришло по ходу

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Анжи» (2:0).



«Забивать всегда приятно, но важнее, что мы победили. Конкуренты набрали по три очка, поэтому было необходимо выиграть матч, чтобы продолжить борьбу за высокие места.



Решение обыгрывать защитников пришло по ходу действия. Когда получил мяч, думал пробить по воротам, но понял, что можно подработать ещё. Обыграл защитника, дальше стало понятно, что нужно обыгрывать ещё одного, потому что был на скорости.



Была установка после перерыва играть, как и в первом тайме. Забить гол, чтобы игра успокоилась и преимущество стало более основательным. Но «Анжи» оказывал давление, и первые 10-15 минут нам было непросто.



Что жду от матча с „Краснодаром“? О личных эмоциях я бы не хотел говорить. Мы играем с конкурентом по турнирной таблице. В первом круге мы им уступили. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и набрать три очка», — приводит слова Смолова официальный сайт клуба.

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