«Зенит» — Фурсенко: благодарны за выдающиеся достижения под вашим руководством

«Зенит» поздравил Сергея Фурсенко с днем рождения. Сегодня, 11 марта члену совета директоров сине-бело-голубых исполняется 65 лет.

Фурсенко пришёл в «Зенит» в 2005 году, заняв пост председателя совета директоров, а спустя год стал президентом клуба. В 2008 году функционер покинул должность. В 2010 году был избран президентом Российского футбольного союза, а в 2012 году подал в отставку. В мае 2017 года Фурсенко вернулся на пост президента «Зенита». Пост президента он покинул 22 февраля.

«Уважаемый Сергей Александрович! Мы благодарны Вам за выдающиеся достижения, которых клуб добился под Вашим руководством, и желаем Вам здоровья, успехов и счастья! С праздником!», — говорится на официальном сайте петербургской команды.