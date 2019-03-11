Ван Дейк: Левандовски нельзя давать ни малейшего шанса, иначе будешь наказан

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который пропустил первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за дисквалификации, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с нападающим Робертом Левандовски. В первой игре, которая прошла в Ливерпуле, команды сыграли вничью — 0:0.

«Ты должен знать о сильных сторонах любого нападающего, против которого играешь. Я всегда изучаю оппонентов, но порой тебе необходимо играть умно и быть готовым к чему угодно даже больше, чем на сто процентов. Ты должен быть готов к тому, что он захочет побежать на тебя и обыграть. Таким нападающим нельзя давать ни малейшего шанса, иначе они забьют, и ты будешь наказан», — цитирует защитника пресс-служба УЕФА.