Годин сможет принять участие в матче с «Ювентусом»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин восстановился после травмы четырёхглавой мышцы правого бедра и вошёл в список из 20 игроков, которые могут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Полностью список игроков выглядит так:
вратари: Адан, Облак, Алекс
защитники: Годин, Арьяс, Савич, Хуанфран, Хименес, Монтеро
полузащитники: Коке, Сауль, Лемар, Родри, Витоло, Карро
нападающие: Гризманн, Калинич, Корреа, Мората, Хоакин
Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится завтра, 12 марта. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что в первом матче «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.
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