Годин сможет принять участие в матче с «Ювентусом»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин восстановился после травмы четырёхглавой мышцы правого бедра и вошёл в список из 20 игроков, которые могут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Адан, Облак, Алекс

защитники: Годин, Арьяс, Савич, Хуанфран, Хименес, Монтеро

полузащитники: Коке, Сауль, Лемар, Родри, Витоло, Карро

нападающие: Гризманн, Калинич, Корреа, Мората, Хоакин

Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится завтра, 12 марта. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что в первом матче «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счётом 2:0.