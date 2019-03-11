La Sexta: Зидан возглавит «Реал» уже 12 марта

Новым главным тренером мадридского «Реала» станет Зинедин Зидан. Об этом сообщает Lasexta.

По данным источника, Зидан возглавит «Королевский клуб» во вторник, 12 марта. На посту наставника «Реала» он сменит Сантьяго Солари.

Напомним, что 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

Зидан покинул «Реал» по окончании минувшего сезона, после чего его преемником в клубе стал экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги. Всего через пять месяцев Лопетеги был отправлен в отставку и его сменил Солари.

Под руководством Солари «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.