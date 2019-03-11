Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ходжаниязов стал игроком БАТЭ

Ходжаниязов стал игроком БАТЭ
Футбол / РПЛ

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроком БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Сегодня, 11 марта, стороны подписали контракт. Ранее «Чемпионат» сообщал, что срок действия соглашения Ходжаниязова с БАТЭ составит два года.

Ранее Ходжаниязов расторг контракт с «Уралом» по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне защитник провёл два матча.

Джамалдин является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплёва из Тольятти. В 2012 году он перешёл в «Зенит» и в 17 лет дебютировал в чемпионате России, а также в квалификации Лиги чемпионов.

В 2014-м Ходжаниязов выступал на правах аренды за «Амкар». В августе 2015-го перешёл в датский клуб Суперлиги «Орхус», в составе которого за два сезона провёл 41 матч. Во второй половине прошлого сезона защитник выступал за «Динамо СПб».

Ходжаниязов договорился о контракте с БАТЭ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент