Форвард «Сампдории» Дефрель попал в ДТП в пьяном виде

Французский нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель попал в ДТП. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, форвард пытался скрыться от полиции, но попал в аварию. В результате ДТП футболист не пострадал, но в его крови было обнаружено высокое содержание алкоголя. У Дефреля отобрали права до выяснения деталей произошедшего.

27-летний Дефрель перешёл в «Сампдорию» летом 2018 года из «Ромы» на правах аренды за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с римским клубом действует до лета 2022 года. При этом, «Сампдория» имеет право выкупа игрока.