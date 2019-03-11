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Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

Стала известна зарплата Зидана в «Реале»
Футбол / Испания

Зарплата нового главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана составит € 16 млн в год. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

Французский специалист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2022 года. На этом посту Зидан сменил Сантьяго Солари, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

46-летний Зидан уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. За этот период клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также по одному разу чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

В нынешнем сезоне «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.

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