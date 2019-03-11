Кьеллини: «Атлетико» похож на «Ювентус»

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«Мы не беспокоимся по поводу разговоров о неудачах, потому что у нас много энтузиазма. Хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Каждый в „Ювентусе“ привык чувствовать давление со стороны прессы, но это не имеет значения. Все мы думаем только об этой игре. „Атлетико“ похож на нас. Мы уважаем „Атлетико“ и знаем, на что способна эта команда, но хотим продолжить приключение.



Знаем, что будет нелегко. Если „Ювентус“ преодолеет препятствие, это может дать нам реальный импульс на остаток сезона. В современном футболе мгновение может изменить всё. Сейчас, возможно, мы не в самом лучшем состоянии, но это не катастрофично», — приводит слова Кьеллини Football Italia.