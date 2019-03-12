Федотов: «Краснодар» борется за чемпионство, поэтому ожидали тяжёлого матча

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).



«Для нас этот матч был тяжёлым, но другого и не ожидали. Знали, что соперник ведёт борьбу за чемпионство. „Краснодар“ располагает всем необходимым, чтобы шагнуть на пьедестал.



»Оренбург" начал немного скованно. Привезли пенальти, но нужно посмотреть повтор момента. На мой взгляд, наш игрок был первым на мяче. Тем не менее, огромная благодарность вратарю, он свою команду выручил, и мы в одной из контратак забили нужный гол. У нас были такие же моменты в игре с «Локомотивом», где мы ведя 1:0 в счёте, не могли реализовать множество голевых моментов в быстрых атаках. Сегодня ситуация повторилась. Чего опасались, а именно открываний за спину Ари, то и произошло. Потом соперник нас дожал. Но мы не опустили руки и пошли вперёд, что позволило отыграться", — приводит слова Федотова пресс-служба «Краснодара».

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