Кальдерон: лидеры «Реала» помешали возвращению Моуринью в клуб

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон объяснил, почему экс-наставник «сливочных» Жозе Моуринью не вернулся в «Королевский клуб».

«Лидеры „Реала“ помешали возвращению Моуринью в клуб. Когда он ушёл из „Реала“, то оставил много проблем. Если бы он вернулся, то добавил бы ещё одну.

Я думаю, что возвращение Моуринью стало бы шагом назад для «Реала», так как при нём в клубе было слишком много проблем и противоречий.

Моуринью является хорошим тренером, который выиграл много трофеев, но он не нравился лидерам «Реала». Думаю, что это учитывалось при принятии решения.

Что касается возвращения Зидана, то игроки любили его. К тому же, он является кумиром фанатов. Зидан играл за «Реал», а затем выиграл с ним три Лиги чемпионов в качестве тренера", — приводит слова Кальдерона Sky Sports.