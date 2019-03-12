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Каррера: возвращение в «Спартак»? Никогда не говори никогда

Фото: РИА Новости
Каррера: возвращение в «Спартак»? Никогда не говори никогда
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, прибывший в Москву накануне, 11 марта, рассказал, зачем вернулся в Россию, а также поделился мыслями о возможном возвращении на пост наставника красно-белых.

«Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных. Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками «Спартака»? Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой.

Возможно ли моё возвращение в «Спартак» по примеру Жардима и Зидана? В футболе возможно всё. Поэтому – никогда не говори никогда», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России, а также одолели «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.

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