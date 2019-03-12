Рашфорд и Марсьяль поблагодарили ван Гала

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль в социальной сети поблагодарили бывшего наставника команды Луи ван Гала за совместную работу. Накануне голландский специалист сообщил, что заканчивает тренерскую карьеру.

«Спасибо за всё, тренер! Было честью учиться у вас», — написал Марсьяль в «Твиттере».

«Спасибо, что открыли мне дверь и поверили в меня! Наслаждайтесь отставкой, босс!» — написал Рашфорд.

67-летний ван Гал за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как «Аякс», «Барселона», АЗ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Также он дважды возглавлял сборную Нидерландов. Четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Испании, чемпион Германии. Победитель Лиги чемпионов в сезоне-1994/95 с «Аяксом».