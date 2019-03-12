А. Егоров: могу сказать фанатам «Спартака» адрес Вилкова и номер

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказал мнение по поводу показанной арбитром Михаилом Вилковым жёлтой карточки нападающему «Спартака» Зе Луишу в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Динамо». Из-за полученного предупреждения форвард красно-белых будет вынужден пропустить следующую домашнюю игру с «Зенитом».



«Не могу сказать, лишняя карточка Зе Луишу или нет. Карточка была показана в рамках правил. Это уже риски и проблемы Зе Луиша, что он так играет. Накал в дерби запредельный, если показывать карточки за всё, у нас к 15-й минуте игроков не останется. Понимаю главного арбитра.

Могу сказать фанатам «Спартака» адрес Вилкова и номер, пусть приедут и спросят у него. Шучу, конечно. Бывает, что судьи судят матчи команд, а они проигрывают, а потом побеждают, и он сразу становится лучшим арбитром», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.