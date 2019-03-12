Егоров: вопросов к Лапочкину нет, в эпизоде с голом «Крыльев» ошибся ассистент

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Лапочкина, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Енисей» (4:0), который прошёл в Самаре на стадионе «Самара Арена» 9 марта.



«Я посетил Самару в рамках своей работы, я стабильно посещаю четыре матча в туре. В контроле нуждается не только Лапочкин, по работе к нему вопросов нет. В эпизоде с четвёртым голом ошибку допустил ассистент. Повторюсь, работой Лапочкина я доволен», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.