Мейтин: в целом все службы на матче «Динамо» — «Спартак» сработали неплохо

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил работу служб безопасности перед матчем 19-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак» (0:1).



«Оценки нужно давать по результату проверки, когда выяснены причины, не руководствуясь эмоциями. Простите, что я не сразу даю комментарии, все факты требуют тщательной проверки.



14 674 зрителей, 3150 гостей. Матч повышенного риска, и досмотр был тщательный. Из-за погоды досмотр занимал больше времени. В 17:30 активные болельщики «Спартака» осуществили проход от станции «Химки» до стадиона, по разным данным их было от 100 до 500 человек. В ходе движения была использована пиротехника, которая не попала на стадион. Потом эта группа скопилась перед ареной. Входные группы на стадионе не резиновые, было четыре досмотровых прохода. Так как арена построена до чемпионата мира, пространство ограничено.



Было задержано 12 человек. Также была попытка прорыва на поле болельщиком «Динамо», она была пресечена стюардами. Материалы были направлены в суд. По решению суда ему закрыт доступ к спортивным меропритиям на год и 24 часа обязательных работ. Остальные задержанные получили штрафы согласно составленным протоколам. До матча состоялись две локальные драки между болельщиками. Они были быстро локализованы.



В целом все службы сработали неплохо. Сожалеем, что многие болельщики долго стояли на входе, но это издержки серьёзного досмотра. Также пришла информация от МВД, что большая часть болельщиков приехала на последней электричке», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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