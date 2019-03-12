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Мейтин объяснил, почему болельщик «Спартака» снял штаны на досмотре перед дерби

Фото: РИА Новости
Мейтин объяснил, почему болельщик «Спартака» снял штаны на досмотре перед дерби
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал информацию, согласно которой некоторых фанатов «Спартака» перед матчем с «Динамо» заставили раздеться при досмотре перед входом на «Арену Химки».

«По фото болельщика без штанов. Никто с него их не снимал. Нужно было пройти проверку. Ему предложили снять куртку, он сказал: „Может, ещё и штаны снять“. Снял и прислонился к стеклу. Это был один человек, и это была его инициатива, а пишут, что чуть ли не всех заставляли снимать штаны.

Осмотр происходил в помещении. Снятие обуви при досмотре проходят и в аэропортах. Это нужно, чтобы предотвратить пронос на стадион разного рода запрещённых вещей», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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