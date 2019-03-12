«Вильярреал» — «Зенит»: встречу обслужит португальская бригада судей

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит» обслужит португальская бригада арбитров. Главным судьёй встречи, которая пройдёт 14 марта, назначен 39-летний Артур Диаш, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Ему помогут ассистенты Руй Тавареш, Паулу Соареш, Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. Резервный судья — Бруну Родригеш.



Ранее петербуржцы провели восемь матчей при судействе арбитров из Португалии, одержав четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Диаш судил шесть матчей с участием российских команд: встречу «Краснодара» и «Вольфсбурга» в 2014-м (2:4, поражение краснодарцев), «Ростова» и «Баварии» в 2016-м (3:2, победа ростовчан), «Спартака» и «Севильи» в 2017-м (1:2, поражение москвичей), «Локомотива» и «Атлетико» в 2018-м (1:5, поражение москвичей), ЦСКА и «Реала» в 2018-м (3:0, победа армейцев), сборных России и Турции в 2018 году (2:1, победа подопечных Черчесова).

В первом матче «Зенит» уступил дома со счётом 1:3.