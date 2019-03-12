«Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 23:00

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В роли его ассистентов выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра Резервный рефери – Деннис Хиглер.



В первом матче, который прошёл 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, победу со счётом 2:0 одержал «Атлетико».



На групповом этапе Лиги чемпионов испанская команда соперничала с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Монако» и в итоге заняла второе место. «Ювентус» финишировал первым в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Янг Бойз».

«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Роналду даст шанс туринцам на спасение Туринцы будут много атаковать и рано или поздно найдут щёлочку в обороне «матрасников».