Роналду: в Италии сложнее забивать голы, чем в Испании

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил чемпионаты Италии и Испании.

«Я не скучаю по Испании или Португалии. Я покинул отличный клуб, где у меня осталось много друзей, но я не скучаю по самой Испании. Сейчас я играю за такой же прекрасный клуб. Я хорошо адаптировался в Италии.



Я думаю, что в Италии сложнее забивать голы, чем в Испании. Испанский чемпионат более открытый, и команды больше рискуют. В Италии клубы отдают приоритет обороне, а затем думают об атаке. Я так же играл в Англии в течение пяти лет. Впрочем, сложнее всего забивать голы в Серии А», — приводит слова Роналду Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в 26 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 19 голов.