Эдегор: думаю, что не стою € 20 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Витесс», отметил, что не стоит € 20 млн. Ранее появилась информация, что амстердамский «Аякс» готов заплатить за норвежского футболиста подобную сумму.



«Думаю, не стою таких больших денег. Мне кажется, суммы трансферов в нынешнем футболе вышли из-под контроля. Я в курсе этих слухов, но не имею понятия, соответствуют ли они действительности», — приводит слова Эдегора Football Espana.



Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 22 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

«Аякс» готов заплатить «Реалу» за Эдегора около € 20 млн