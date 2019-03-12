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Де Брёйне: в детстве был фанатом «Ливерпуля», мне нравился Майкл Оуэн

Де Брёйне: в детстве был фанатом «Ливерпуля», мне нравился Майкл Оуэн
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что в детстве болел за «Ливерпуль» и восхищался игрой бывшего нападающего команды Майкла Оуэна.

«В детстве я был фанатом „Ливерпуля“. Вся моя семья, которая проживает в Англии, поддерживала „Ливерпуль“, поэтому я тоже болел за эту команду. Мне нравился Майкл Оуэн, потому что я был таким же маленьким и быстрым, как он. Я сравнивал себя с ним в то время. Мне также нравились Зинедин Зидан и Роналдиньо — это действительно талантливые игроки», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

Де Брёйне перешёл из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» в 2015 году. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник принял участие в 14 матчах за «горожан», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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