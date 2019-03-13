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«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» со счётом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» со счётом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Шальке-04». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 7:0 в пользу английской команды.

Голами в составе «Манчестер Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этой встрече.

Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Манчестер Сити» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шальке» завершает выступление в соревновании.

На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом» и в итоге заняла первое место. «Шальке» финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
7 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
1:0 – Агуэро – 35 (пен), 2:0 – Агуэро – 38, 3:0 – Зане – 42, 4:0 – Стерлинг – 56, 5:0 – Силва – 71, 6:0 – Фоден – 78, 7:0 – Жезус – 84
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