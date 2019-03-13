«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» со счётом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Шальке-04». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 7:0 в пользу английской команды.



Голами в составе «Манчестер Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этой встрече.



Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Манчестер Сити» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шальке» завершает выступление в соревновании.

На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом» и в итоге заняла первое место. «Шальке» финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».