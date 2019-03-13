Гризманн: Роналду — великий игрок, у него было три момента, и он забил три мяча

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Мы не смогли сыграть в свой футбол. Для неудачного матча мы выбрали плохой день. Мы все очень расстроены. Чувствую себя ответственным за результат, так как не смог повлиять на ход игры. «Ювентус» был великолепен во всех смыслах. Роналду — великий игрок, у него было три момента, и он забил три мяча», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.