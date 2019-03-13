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«Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой € 9 млн в год

«Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой € 9 млн в год
Футбол / Италия

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может оказаться в «Наполи» в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, неаполитанский клуб, желавший заполучить аргентинца ещё три года назад, провёл предварительные переговоры с представителями футболиста и предложили ему контракт с годовым окладом в размере € 9 млн плюс € 2 млн бонусов.

Отмечается, что в борьбе за Икарди по-прежнему участвует туринский «Ювентус», спортивный директор которого Фабио Паратичи ранее подтвердил информацию об интересе бьянконери к 26-летнему форварду.

Напомним, Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец ни разу не вышел на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

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