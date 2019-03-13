«Атлетико» Симеоне проиграл все пять противостояний в ЛЧ командам Роналду

«Атлетико» проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» со счётом 0:3, вследствие чего вылетел из турнира. Мадридский клуб под руководством главного тренера Диего Симеоне проиграл все пять противостояний в плей-офф еврокубка, встречаясь с командами Криштиану Роналду, сообщает OptaJose.

Это происходило в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, когда Роналду выступал ещё в составе «Реала». Впервые это случилось, когда португальский футболист выступает за «Ювентус».

В ответной встрече, которая прошла в Турине, Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико». Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.