Швец: не хочу работать с теми, кто никак не помогает в развитии карьеры

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подтвердил информацию о намерении разорвать соглашение со своими агентами Вадимом Шаблием и Александром Карповым, представляющими компанию ProStar.



«Это правда. Я не хочу работать с людьми, которые никак не помогают в развитии карьеры. С тех пор как подписал контракт с «Ахматом», не видел никакой поддержки со стороны агентов.



Действующий контракт? Считаю, что наши дороги с агентством уже разошлись. В своё время они воспользовались моей доверчивостью, подсунули бумаги, которые я подписал. Но если по отношению ко мне прописаны санкции, речь о суммах, которых я в жизни не видел, то почему представители могут получать деньги, ничего не делая?



Я ничего не буду платить. У меня свои аргументы, готов в суде привести доводы. Уверен в своей правоте на сто процентов. Что говорить, если мне увеличили зарплату в «Ахмате» в результате моего прямого общения с президентом клуба, а не из-за действий агентов?» — приводятся слова Швеца на сайте телеканала «360».

«Трансфер в „Спартак“ сорвался. Если суждено – когда-то перейду» Интервью «Чемпионату» дал полузащитник «Ахмата» Антон Швец, который в воскресенье забил красно-белым победный гол.