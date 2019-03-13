Широков: «Зенит» и «Краснодар» могут выиграть Лигу Европы, если будет везение

Экс-хавбек «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков рассказал, чего ждёт от своих бывших команд в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» и «Валенсии» соответственно.

«Шансы всегда есть. Надо верить в себя, сыграть так, чтобы выиграть 3:0 — других рецептов нет. Придётся нелегко, но у „Зенита“ хороший исторический опыт прохождения „Вильяреала“. В 2008 году после минимальной победы дома мы в Испании столкнулись с большими проблемами: травмами, удалением двух игроков и главного тренера. Но мы выстояли и прошли дальше. Желаю „Зениту“ сейчас тоже преодолеть трудности и выйти в четвертьфинал.

Не согласен, что фаворит — «Валенсия». Для краснодарцев это домашний матч, их устраивает счёт 1:0. Пять лет назад команда проиграла в гостях «Реалу Сосьедад» — 0:1, а потом разгромила соперника у себя — 3:0, попав в групповой этап Лиги Европы. Надо сыграть так, как «Краснодар» любит и умеет. Уверен, тогда он пройдёт дальше. Поддержка зрителей тоже имеет значение. Слышал, все билеты давно проданы.

Периодически мы выходим в четвертьфинал еврокубков, иногда даже их выигрываем. Последнее десятилетие у нас в этом плане провальное. Может, пришло время ломать традиции? Всё зависит от везения. Если оно будет, «Зенит» и «Краснодар» могут выиграть Лигу Европы. Но, рассуждая объективно, наверное, нет», — цитирует Широкова пресс-служба УЕФА.