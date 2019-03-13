Игнатьев: готов вернуться к диалогу с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев заявил о готовности вернуться к переговорам с клубом, несмотря на возникшее недопонимание.



«Я готов вернуться к диалогу с «Краснодаром», всегда к нему открыт. Переживаю ли из-за слов Мусаева о закрытой странице? Нет, всё хорошо, какие давать комментарии – это их дело. Эти слова можно трактовать по-разному. Моя задача сейчас – тренироваться и не терять форму. «Краснодар-2» – хороший клуб, там можно тренироваться и прогрессировать. Чтобы быть в форме, надо работать и для себя, только так.



Что касается предложений от других клубов, то пока ничего нет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».