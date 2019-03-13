Азмун: наверное, в «Зените» лучше всех играю в волейбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал о начале футбольной карьеры и вспомнил переход в казанский «Рубин». Также Азмун рассказал, как сделал выбор в пользу футбола, а не волейбола. Сестра Азмуна выступает за сборную Ирана по волейболу, а мама является волейбольным тренером.

«Мне 13-летнему было тяжело выбирать между футболом и волейболом. Но семья меня всегда поддерживала. Родители ценили любой вид спорта. Когда я решил сделать ставку на футбол, родственники были только рады.

До 9 лет я играл на любительском уровне. Мы играли в футбол в Туркменистане. Тогда я стал плотно играть в футбол и дошёл до юношеской сборной Ирана. Но потом меня почему-то оттуда исключили, и я снова стал играть в волейбол. Лучший ли я по игре в волейбол в «Зените»? Наверное.

В Казань со мной приехала моя сестра и родители. Их поддержка мне очень помогает. Когда я ещё играл в дубле «Рубина», было непросто. В основной команде было попроще. Там было много хороших ребят, помогавших мне. Навас, Карадениз, Натхо и другие», — сказал Азмун в интервью пресс-службе «Зенита».