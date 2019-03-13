Эмери: «Арсенал» должен показать футбол высочайшего уровня, чтобы пройти «Ренн»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном». Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась победой хозяев со счётом 3:1

«Мы очень требовательны к себе. Наши футболисты хотят играть в больших матчах с сильнейшими командами. Иногда нам тяжело даётся нужный результат. Например, так было в матче с БАТЭ в прошлом раунде.

Мы снова проиграли в первом матче, теперь нас ждёт тяжёлая игра завтра. Но мы сами требуем от себя лучшей игры и работы на тренировках и в матчах.

Нам нужно быть едиными, создать атмосферу на стадионе. Надеемся, что поддержка будет на протяжении всех 90 минут. «Арсенал должен сыграть на самом высоком уровне, чтобы пройти дальше. В то же время важно сохранять холодные головы и принимать правильные решения.

Я не думаю о том, что «Арсенал» всё равно считают фаворитом. Я лишь хочу, чтобы мы сыграли на очень высоком уровне», — приводит слова Эмери Four-Four-Two.